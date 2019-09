MÉDINATOUL SALAM / Comment Serigne Mountakha Mbacké sauve l'héritage de Serigne Cheikh Béthio Thioune !

En décidant que Cheikh Béthio Thioune soit inhumé à Touba, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a réglé un problème qui risquait d'éclabousser l'immense œuvre de l'homme. Son ndigël a été prépondérant et a permis de garder auprès de Serigne Saliou un homme qui a beaucoup fait pour Serigne Touba et pour son magal. Un trésor pareil ne pouvait être enfoui dans des terres autres que celles de Touba, devrait-on retenir.



Dans la foulée,. comme s'il savait qu'un problème de succession allait aussi se poser, le Khalife a , très rapidement, mis fin au débat en désignant Serigne Khadim Thioune Khalife eu égard à la tradition musulmane qui ne prévoyait pas , dans ce chapitre, la femme. Malgré les remous et les contestations que nul ne peut ignorer, Sokhna Aïda Diallo a choisi de se libérer de la pression de ses souteneurs. Elle a décidé de ne point chercher à être Khalife de Cheikh Béthio et de se limiter à son titre de ''Diawrigne ''.



En recevant celle-ci ce samedi 14 septembre 2019 dans sa résidence, le Khalife a ainsi manifesté son satisfecit non sans inviter son hôte à demeurer sur la bonne voie. '''Serigne Touba n'a rien laissé ici qui ne soit détachable de l'islam. Il n'a vécu que pour l'islam. Par conséquent, nous avons l'obligation de chercher à être de bons musulmans. Alors ( soyez) demeurez musulman et disciple de Serigne Touba. Un disciple de Serigne Touba suivra, inéluctablement, les enseignements de l'islam et respectera l'orthodoxie qu'il a établie. Travaillons à être de bons musulmans. Adorons Dieu autant que faire se peut. Je ne fais que vous dire que ce que je me dis à moi-même ''.