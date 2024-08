MÉDIA: Les Défis des Chaînes de Télévision à Caractère Religieux et Éducatif au Sénégal ( Par Mame Oumar Ndiaye )

Au Sénégal, les chaînes à caractère religieux et éducatif rencontrent des défis complexes liés au respect de leur ligne éditoriale. En prelude des assises de la presse et des discussions à venir entre les autorités étatiques et les médias, il est important de trouver des solutions innovantes pour les soutenir, vu leur importance dans la transmission des savoirs et des valeurs morales au sein de la société sénégalaise.



Ces chaînes, malgré leur orientation religieuse, abordent l'actualité avec indépendance et proposent des débats constructifs. Elles jouent un rôle indispensable en tant que véritables services publics, comptant des équipes professionnelles compétentes et expérimentées.



Afin d'y parvenir, il est essentiel de :



- Dans le cadre des réformes envisagées sur le fond d’appui à la Presse, veiller à une répartition équitable en fonction des charges supportées par chaque organe de presse, tout en mettant l'accent sur la diversité des programmes proposés par les chaînes (économie, société, enfance, culture, santé, etc.) pour répondre aux besoins de toutes les couches sociales.



- Accroître la transparence dans l'attribution de ces fonds.



-Revoir les tarifs imposés à ces chaînes en termes de redevances payées à l'État par le biais de la société de télédiffusion (TDS). Des ajustements appropriés pourraient garantir leur viabilité économique tout en reconnaissant leur contribution à la diversité du paysage médiatique sénégalais.



Aux annonceurs (État et privés) de prendre en considération l'audience et la pertinence de ces chaînes thématiques, très suivies tant à la télévision que sur les réseaux sociaux. Il est donc important que l'État révise la législation en matière de publicité pour refléter cette évolution du paysage médiatique.





Mame Oumar Ndiaye

Entrepreneur

Fondateur du Groupe Asfiyahi TV

mamemomar@gmail.com