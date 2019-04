MBOUR : Ouverture du procès de Cheikh Béthio Thioune devant la chambre criminelle / Son dossier médical occupe les débats

C'est vers 9h 30 que le président du tribunal de grande instance de Mbour, Thierno Niang a fait irruption dans la salle. Dès l'entame des débats, les avocats de la défense demandent le renvoi de l'audience pour indisponibilité physique de leur client.

Suffisant pour le ministère public, le procureur Youssou Diallo, de prendre leur contre-pied. Selon lui, "le dossier médical de Cheikh Béthio Thioune n'a jamais existé... Je déplore qu'on me parle de dossier médical, le ministère public n'a pas ce dossier médical. C'est une atteinte au droit. Cheikh Bethio Thioune devrait être sous contrôle judiciaire... L'argumentaire avancé n'est pas acceptable et l'affaire doit être jugée par contumace!"

Dans cette même dynamique, maître Khassimou de la partie civile de dire : "je suis meurtri et triste à la fois, un bon procès est un procès qui respecte les fondamentaux. Les victimes ont les mêmes droits que les accusés, la demande posée tout à l'heure est une demande dilatoire. Aujourd'hui il ne peut y avoir d'accusé de première classe et de seconde classe. Ce dossier médical nous nous interrogeons sur sa pertinence, sa probité, c'est un dossier médical fabriqué!" Maître Ousmane Sèye (défense) reprenant la parole va attaquer frontalement le procureur Youssou Diallo, car selon lui, parler du contrôle judiciaire de Cheikh Béthio Thioune est faux. Maître Moustapha Dieng à son tour de s'interroger : "de qui se moque t-on?Nous ne sommes pas sur des affaires civiles mais criminelles..." Pour répondre à ses collègues, Me Khassimou Touré d'inviter le président à éviter que l'on prostitue la règle de droit.

Présentement le président a marqué une pause pour délibérer sur la demande des avocats de Cheikh Béthio Thioune...