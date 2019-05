MBOUR : Les femmes de la commune en colère contre Macky Sall

L'association des femmes pour le développement de Mbour rompt le silence. Ces femmes se disent outrées par la série de meurtres à leur endroit. Par ailleurs, ces femmes ont décrié la non présence de la Der à leurs côtés. Cependant, Aby Ndiaye et ses administrées ont ouvertement montré leurs désaccord avec le président Macky Sall sur la formation du nouveau gouvernement. Pour ces femmes, Mbour commune mérite un poste de ministre compte tenu des résultats obtenus lors des différentes échéances et demandent à Macky Sall de réparer ce qu'elles qualifient d'injustice...