MBOUR : Idrissa Seck grossit ses rangs... Acces choisit le Rewmi

L'alternative citoyenne crédible pour l'émergence du Sénégal (ACCES), a jeté son dévolu sur le parti Rewmi pour les prochaines joutes électorales.

Badara Seck et amis pensent que dans l'histoire des nations, il arrive des moments qui appellent au sursaut, surtout lorsque les volontés les plus déterminées sont bridées par un pouvoir arbitraire, qui plus est incapable de répondre aux aspirations des jeunes qui l'ont installé à l'issue de mille sacrifices. " Nous nous sommes entretenus avec beaucoup de responsables, tous nous ont parlé de leur personne et de leurs ambitions personnelles, certains de leurs désirs de revanche, d'autres de leur volonté de conquérir le pouvoir, seul le président Idrissa Seck nous a parlé du Sénégal, cause pour laquelle nous l'elirons en 2019 ", selon Badara Seck pour justifier leur choix...