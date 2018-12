MBOUR : Cheikh Dieng (chargé des élections du Pds) s'en prend à la gestion de Macky Sall et dénonce Tanor Dieng

En déplacement dans la capitale de la petite côte, Cheikh Dieng n'a pas raté Macky Sall et son allié de Bby Ousmane Tanor Dieng.

S'exprimant sur la candidature de Karim Wade, le maire de Djidah Thiaroye Kao d'affirmer que le retour de leur candidat n'est qu'une question de jour. " Karim Wade m'a appelé et m'a confirmé qu'il a fini de faire sa valise et que son retour au Sénégal est imminent. Karim m'a dit qu'il est prêt à retourner à Rebeuss et qu'il va affronter Macky Sall."

Poursuivant dans sa lancée, Mr Dieng souligne que Macky Sall est en train d'entacher de graves d'irrégularités les élections, en grande complicité avec son Ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

Concernant la candidature de Karim Wade, Cheikh Dieng d'informer que tout est fin prêt et ce mardi, le Pds se rendra au Conseil constitutionnel pour le dépôt de la candidature de Karim Wade.

S'exprimant sur la gestion du pays Cheikh Dieng d'affirmer que dans le dossier de la réfection du building administratif, l'État a déclaré un investissement final de 40 milliards soit un surcoût de 23 milliards, avant d'accuser Macky Sall de faire du pétrole et du gaz une affaire familiale.

Pour conclure, le chargé des élections au Pds s'est attaqué sévèrement au Premier secrétaire du parti socialiste qu'il accuse à son tour de vendre le patrimoine qu'Abdou Diouf et Senghor lui ont légué. Cheikh Dieng était à Mbour commune pour évaluer les parrainages, mais aussi apporter la lettre de leur chef de parti Abdoulaye Wade et le message de leur candidat Karim Wade...