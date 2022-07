MBACKÉ - Le PUDC dément l’ancien maire Abdou Mbacké Ndao.

Lors du lancement officiel de la campagne de la coalition Wallu à Touba, le mardi 12 juillet 2022, l’ancien maire de Mbacké Abdou Mbacké Ndao a demandé aux populations de Mbacké de sanctionner le Président Sall à l’occasion des législatives, prétextant que le PUDC a zappé sa commune.



La Cellule de Communication du Programme d’Urgence de Développement Communautaire tient à préciser que ces allégations ne cadrent pas avec la vérité des faits sur le terrain.



« Le département de Mbacké a bénéficié de plusieurs réalisations du PUDC dans les volets suivants :

Dans le domaine de l’ électrification : 21 villages électrifiés et mis en service dont 07 dans la commune de Dalla-Ngabou, 02 dans la commune de Darou Salam Typ, 01 dans la commune de Touba - Mosquée ; 02 dans la commune de Mbacké, etc… permettant un accès à l’électricité à 12.901 personnes. Il s’y ajoute 14 autres villages qui sont en cours de travaux. »



Dans le domaine de l’hydraulique, la cellule précise à l’intention de l’ancien édile que 05 systèmes d’alimentation en eau multi villages sont réalisés et mis en service dont 01 dans la commune de Taïf, etc… » Il en est de même pour ce qui concerne les Équipements de transformation post-récolte : 141 sont livrés par le PUDC dans le département de Mbacké pour alléger la pénibilité des travaux des femmes (…).



« Comme on peut le constater, le PUDC a bel et bien réalisé des infrastructures dans le département de Mbacké », conclut la cellule de communication.