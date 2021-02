MBACKÉ / Des serpents dans une école...

Le lycée Mbacké 2 de Mbacké, qui abrite aussi un collège, vit une tourmente au moment où ces lignes sont écrites. Parmi les difficultés qui hantent la tranquillité du personnel et des élèves, il y a ces serpents qui rôdent.



Trois de ces reptiles ont été tués par les élèves les plus dégourdis entre mardi et mercredi. Pour cette raison et pour d'autres liées, nous dit-on, à la gestion de l'école, les professeurs ont déroulé une réunion ce jeudi, selon une source. Affaire à suivre...