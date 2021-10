MAIRIE DE RUFISQUE/LOCALES 2022 : « Le Pr. Ismaïla Madior Fall, est l'homme qu'il faut! » (Dr Ibrahima Cissé, CCR)

Depuis quelques mois, les militants de l’APR, jeunes, adultes, femmes, cadres et différentes catégories socioprofessionnelles et les composantes significatives de BBY ne cessent, avec engouement d’apporter leurs soutiens à la candidature du Professeur Ismaïla Madior Fall à la mairie de ville de Rufisque.



Ainsi, à ce stade, « force est de constater que la messe est dite. Oui, Rufisque, le département a trouvé son leader », a dit le Dr Ibrahima Cissé, membre du Bureau de la CCR/ Rufisque et Responsable politique de l’APR. Ce dernier s’est dit séduit par « la simplicité, la courtoise de cet homme. Je découvre en Ismaïla, un homme sensible aux préoccupations de ses concitoyens. Membre historique de l’Alliance Pour la République (APR) qui n’a ménagé aucun effort depuis le début pour le succès de Macky Sall et du Parti, je lance un appel pressant à tous mes frères de tous bords, à nos partenaires de BBY et de la majorité à faire bloc autour du candidat Ismaïla », a ajouté M. Cissé.



Ce choix se justifie selon lui, pour trois raisons. En effet dira-t-il, « Rufisque a besoin de retrouver son lustre ; Rufisque a besoin d’un plan d’assainissement efficient et enfin Rufisque doit être un pôle économique incontournable et ne doit plus être une cité dortoir », avance-t-il comme arguments.



Pour finir, le Dr Cissé en appelle au sens de la responsabilité des uns et des autres. « Oui, nous souhaitons continuer cette aventure vers un Sénégal Émergent avec tous nos compagnons. Au frère Président du parti, Macky Sall, nous disons : Rufisque qui vous a fait gagner toutes les élections, vous confie son fils, Ismaïla Madior Fall », a-t-il conclu...