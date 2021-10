MAIRIE DE MBACKÉ / Une rude bataille qui s’annonce - L’arrivée d’un Colonel en embuscade.

Au sortir des locales de 2014, les pronostics des Augures avaient été déjoués à Mbacké, lorsque Abdou Mbacké Ndao remportait les élections, en dépassant son prédécesseur feu Iba Guèye de 460 voix, alors que ce dernier était à la tête d’une coalition composée de 5 partis et 9 mouvements. Benno Bokk Yakaar, également, mordit la poussière, en se classant loin derrière la mouvance conduite par le maire actuel.



Toutefois, depuis 2014, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le maire sortant a rejoint le pouvoir en 2016, mais ne parvient pas à permettre à Macky Sall de ne plus connaître le cycle des défaites.



La tâche, pour la collation présidentielle est d’autant plus difficile que les dissensions au sein de Benno n’arrangent pas les choses, à quelques encablures des locales de janvier 2022.



Pour autant, les contre-performances de Benno Bokk Yakaar dans la zone n’indiquent pas que l’opposition dite significative jouit de la faveur des pronostics en direction des prochaines élections territoriales. Aucune grande coalition, au sein de cette opposition, ne réunit les conditions pour être sûre de réserver une défaite à Benno. Le Pds, dont le Baol est la zone de focalisation de son électorat, a accusé une perte de vitesse dans le département ; « Idy19 » qui a marché sur ses plates-bandes à la présidentielle subit les contrecoups du revirement spectaculaire de Idrissa Seck ; tandis que les représentants locaux de Pastef sont inconnus des populations, pour la plupart d’entre eux.



En fait, l’on pourrait assister à un remake du scénario idéal pour sensations fortes, qui, comme en 2014, profiterait à un acteur non-encarté, pour encore imposer une sorte de 3e voie. Et pour cause ? L’environnement, dans un contexte de déchéance de crédibilité qui frappe la classe politique traditionnelle, est largement dominé par un électorat jeune qui aspire au changement. Cela favorise les listes dites citoyennes, qui offrent des profils porteurs des qualités civiles pour une meilleure gouvernance des affaires de la cité.



Au moment où les candidatures pleuvent à Mbacké qui appartient désormais « au système », l’on voit se bousculer devant le portail du Président Sall, le maire sortant Abdou Mbacké Ndao, le Dg de Sogip Gallo Bâ, le leader du Ps Moranne Guèye, la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye etc…



En embuscade, l’on voit arriver un colonel qui tentera de reproduire le coup de 2014. Aly Mar, pourra-t-il créer la surprise ? Ayant occupé plusieurs emplois opérationnels dans les unités de combat comme Chef de section et Commandant de compagnie de combat, l’homme dit clairement souhaiter prolonger son engagement patriotique en se mettant au service de sa ville natale, en briguant la mairie de Mbacké.



Natif de Mbacké et issu d’une famille qui jouit d’un certain prestige pour appartenance au Mouridisme depuis ses ancêtres, le colonel Mar dit se prévaloir de « valeurs morales inspirées de Cheikh Ahmadou Bamba » l’ayant prédisposé « à toujours œuvrer pour la Nation, durant sa carrière où il fut-entre autres fonctions exercées- Chef de la Chaîne Administration Finances de l’État-major général des Armées et, Inspecteur des Affaires administratives et financières du ministère des Forces armées. Auparavant, il a servi comme Chargé de mission au niveau du cabinet du Premier ministre. »



Directeur du Commissariat à la sécurité alimentaire, il est élu vice-président du Réseau des organismes en charge des stocks de sécurité alimentaire des pays de la Cedeao, de la Mauritanie et du Tchad (RESOGEST).



Économiste de formation, Aly Mar est également membre fondateur du très connu Bokk Jom de Mbacké et a eu à exercer les fonctions de Secrétaire général de l’Odcav de Mbacké. Il a été également Commandant de compagnie au Bataillon des sports (l’ASFA).



Ses partisans estiment que leur mentor pourrait créer la surprise, eu égard à « son brillant parcours ». « Il peut porter une vision digne des attentes de Mbacké, en terme d’amélioration du cadre de vie par une meilleure politique d’urbanisation, d’appui aux couches sociales vulnérables et surtout, de création de valeur ajoutée pour faire émerger cette ville, souvent oubliée par l’État, à cause, paradoxalement, de sa proximité avec Touba. Depuis 2012, le chef de l’État, Macky Sall, n’a réservé la moindre visite à Mbacké », lâche un de ses lieutenants. C’est dire…