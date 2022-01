MAIRIE DE MBACKÉ - Le maire sortant introduit un recours… Le plénipotentiaire de BBY ahuri

Abdou Mbacké Ndao ne désespère pas. Le maire sortant de Mbacké, vaincu assez largement au vu des résultats sortis des urnes, ne compte pas abdiquer. Il a, en effet, décidé d’introduire un recours pour invalider la liste gagnante pour non-respect du principe de la parité. Un avocat a été commis et l’action en justice déjà intentée, selon ses proches.

En réaction à cette décision, Youssou Loum, plénipotentiaire de BBY et Président de la commission électorale, dit ne pas croire à ses oreilles, mais minimise. « Je pense qu’il verse dans le dilatoire. Il a été laminé. Le débat sur la parité est un débat dépassé. Lui-même m’a dit qu’il était prêt à aller féliciter Gallo Bâ. Aujourd’hui, je suis surpris de l’entendre se perdre dans une entreprise dégradante et dévalorisante de sa personnalité. Abdou Mbacké Ndao ne doit pas accepter de jouer au mauvais perdant. Qu’il se rappelle que son adversaire a été plébiscité. Nous n’avons perdu qu’un seul bureau de vote et de 03 voix seulement. »