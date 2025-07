MAGAL DE DAROU KHOUDOSS / Serigne Modou Moustapha Mbacké: L’héritage fondateur du premier khalife général des Mourides

Il fut le premier à porter la charge spirituelle du mouridisme après le rappel à Dieu de son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Modou Moustapha Mbacké, né en 1888 à Darou Salam, est aujourd’hui reconnu comme l’un des bâtisseurs majeurs du mouvement mouride et comme l’architecte de son institutionnalisation.



Fils aîné du Cheikh et de Sokhna Aminata Lô, il reçut une éducation religieuse rigoureuse auprès de figures spirituelles comme Serigne Ndame Abdou Rahmane Lô et Cheikh Ibra Faty, avant d’être formé par son père aux arcanes du soufisme. À la disparition du Cheikh en 1927, il fut investi comme premier khalife général des Mourides, rôle qu’il assuma jusqu’à sa mort en 1945.





Sous son impulsion, la ville sainte de Touba connaît ses premiers grands travaux. En 1932, il pose la première pierre de la future Grande Mosquée de Touba, projet emblématique légué par son père. Malgré les résistances de l’administration coloniale, il mène à bien cette œuvre, allant jusqu’à financer une voie ferrée reliant Diourbel à Touba, garantissant l’approvisionnement des chantiers.



Serigne Modou Moustapha joue également un rôle d’unificateur, consolidant la cohésion entre dignitaires et disciples dans une période marquée par des tensions internes et la pression du pouvoir colonial. Il crée des daaras, des villages agricoles et engage plusieurs actions juridiques pour défendre les intérêts de la confrérie face aux autorités françaises.





Au-delà des réalisations matérielles, son œuvre est profondément spirituelle. Il transmet les enseignements de son père à ses proches et incarne les valeurs centrales du mouridisme: travail, discipline, prière et sacrifice. Jusqu’à ses derniers jours, il restera fidèle aux volontés de Cheikh Ahmadou Bamba, qu’il fait inhumer en toute discrétion à Touba, loin des enjeux politiques de l’époque.



En institutionnalisant la voie de son père, Serigne Modou Moustapha Mbacké aura posé les fondations solides sur lesquelles s’est construit le mouridisme contemporain. Son héritage, à la fois spirituel et historique, résonne encore aujourd’hui dans le cœur de millions de fidèles.



C’est cet homme qui est célèbre aujourd’hui à Touba. En effet, grâce à sa bravoure , il a su transférer la dépouille de Serigne Touba de Diourbel à Touba à l’insu du blanc . nous étions en 1927.