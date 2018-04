MAC DE THIÈS - Le fils de Serigne Mourtalla Mbacké libéré suite à...

Arrêté la veille du Magal du Kazu Rajab, placé sous mandat de dépôt, jugé et condamné à un mois de prison ferme, Serigne Abdou Akim Mbacké a officiellement recouvré la liberté. Il était, selon Serigne Mourtalla Bousso son oncle qui s'est adressé depuis les premières minutes de l'arrestation à Dakaractu, arrêté pour conduite d'un véhicule sans police d'assurance.



Massés dans la résidence Khadim Rassoul, des descendants de Serigne Mourtalla Mbacké et de Cheikhs ont martelé leur amertume et crié leur colère d'avoir appris que le Mbacké-Mbacké a été volontairement empêché d'entrer en contact avec son avocat et avec les membres de sa famille du fait que son téléphone portable a été confisqué.



De fil en aiguille, sa libération a été finalement obtenue. Une source nous renseigne qu'un avocat lui a été trouvé par un ministre de la République pour interjeter appel. Cette astuce a été trouvée pour ne pas fouler l'autorité de la chose jugée. Finalement, c'est ce vendredi aux environs de 12 heures qu'il a recouvré la liberté...