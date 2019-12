MAC DE REBEUSS : Guy Marius Sagna et Cie mettent fin à leur grève de la faim.

Après une semaine de grève de la faim pour dénoncer le caractère injuste et arbitraire de leur arrestation et de leur détention, nos concitoyens Malick Biaye, Diao Diallo, Dr Babacar DIOP, Papis Djim, Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr, Leuz Def Tekk et Pape Abdoulaye Toué ont décidé de donner suite aux appels multiples lancés par leurs familles, leurs camarade et la société civile pour un arrêt de cette grève. Ainsi, ils ont décidé, à compter de ce mardi 10 décembre 2019 à 12h, de mettre un terme à la grève de la faim entamée le mardi 03 décembre 2019.



Nos camarades détenus remercient et manifestent leur respect à tous les avocats qui se sont constitués pour leur défense.



Ils prennent acte de l'élan de solidarité et la forte mobilisation des Sénégalais de tous bords et de toutes conditions qui continuent d'exiger leur libération. Ils tiennent à les remercier tous pour cette marque de solidarité et demandent au peuple Sénégalais de sortir massivement le 13 pour continuer la mobilisation contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité. La lutte continue.



Fait à Dakar, le 10 décembre 2019



Le chargé de communication de FDS



Serigne Assane KANE