Lutte contre le trafic de bois : Des planches, des troncs de bois et une vingtaine de tricycles saisis à Saraya et Kédougou.

La Brigade forestière de contrôle du secteur Forestier de Kédougou, à l'instar celle de Saraya et Salémata, poursuit sans cesse ses traques et saisies diverses de produits Forestiers et de matériels d'exploitation et de transport.



C'est dans ce sillage qu'une opération menée dans la nuit du 05 au 06 février dans le département de Saraya et Kédougou par les agents des eaux et forêt, a permis de saisir une importante quantité de planches, de troncs de bois et une vingtaine de tricycles. Une manière de mettre un terme au trafic illicite de bois dans cette partie du territoire national...