Lutte contre le terrorisme : « L’Afrique a été laissée à elle-même pour faire face aux défis du terrorisme » (Macky Sall)

Dans l'entretien qu'il a accordé à BloombergTV, l'ancien président sénégalais Macky Sall a exprimé ses préoccupations relativement à la lutte contre le terrorisme en Afrique. À l'en croire, l'Afrique ne reçoit pas suffisamment de soutien pour faire face à ce fléau. « L’Afrique a été laissée à elle-même pour faire face aux défis du terrorisme, que ce soit dans la région du Sahel, dans la Corne de l’Afrique, ou même en Afrique australe, au Mozambique », a-t-il laissé entendre.

Poursuivant, l'ancien président déclara dans son discours prononcé lundi à Londres au Future Resilience Forum. "La progression du terrorisme sur le continent n’est pas seulement une affaire africaine. Ce serait une erreur de croire que c’est aux Africains de résoudre ce problème". Les missions de maintien de la paix de l’ONU « sont par essence inefficaces et inadaptées à la situation sur le terrain » et ne résoudront jamais les problèmes de sécurité en Afrique, a déclaré M. Sall. « Les mandats ne sont pas là, les moyens ne sont pas là. » Ce qu’il faut vraiment, ce sont des troupes africaines opérant dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité et le soutien logistique et financier des Nations unies, ainsi que d’autres partenaires comme l’Union européenne".



Pour rappel, la région du Sahel en Afrique de l’Ouest est devenue une zone où le fléau prend de plus en plus de l’ampleur. L'arrivée des juntes au pouvoir dans certains pays a occasionné une réduction massive de l'effectif des troupes occidentales. Une situation qui profite inéluctablement à l'avancée du terrorisme dans cette région en proie à la corruption et à la pauvreté…