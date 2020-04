Lutte contre le covid-19 : Les opérateurs semenciers et fournisseurs d’engrais contribuent à hauteur de 194 millions.

Les opérateurs semenciers et fournisseurs d’engrais ont contribué volontairement à hauteur de 194 millions pour la lutte contre le covid-19. Ces derniers ont donc remis à leur ministre de tutelle, Moussa Baldé, un chèque d’un montant de 194 millions 600 mille f CFA.



« Je salue cet acte citoyen et volontaire des operateurs semenciers et fournisseurs d’engrais. Ce sont de pareils gestes que nous attendons de la population, des bonnes volontés car l’État ne peut pas tout faire. Cette pandémie est l’affaire de tout le monde et c’est pourquoi, l’agriculture qui est un des secteurs clés, ne peut pas être laissé en rade. Ce chèque va nous permettre de repousser le covid-19 hors de nos frontières. » Ainsi s’est exprimé le ministre Baldé, en réceptionnant la contribution.



Le porte-parole du jour Modou Fall, saluant l’initiative du chef de l’État, estime que cette contribution s’inscrit dans l’ordre normal des choses. À l’en croire, « tout le monde doit prendre au sérieux cette pandémie qui est dans nos murs et mettre ses moyens à contribution pour la bouter hors du Sénégal. C’est une manière pour nous de répondre aussi à l’appel du maer Moussa Baldé... »