Lutte contre le covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr attendu ce vendredi à Kolda.

Le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr est attendu à Kolda ce vendredi 1er mai pour visiter le dispositif de lutte contre le covid-19. Il va visiter certainement le centre d’hospitalisation isolé des patients positifs au covid-19 et du laboratoire d’analyse du coronavirus. Ce laboratoire mis en place à Kolda il y a quelques semaines, polarise les régions de Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.



Quant au centre d’hospitalisation, il accueille les malades atteints du covid-19. Et d’ailleurs, les 7 premiers patients de ce dispositif sont déjà guéris et ne compte plus que 3 malades sous traitement.



Au cours de cette visite, le ministre va certainement s’entretenir avec les autorités sanitaires locales afin d’examiner le dispositif mais également apporter des correctifs au besoin. Au menu des débats vont s’inviter les deux nouveaux cas positifs enregistrés avec la porosité des frontières de la région, mais également les déplacements clandestins interurbains qui ont valu à Sédhiou son premier cas.