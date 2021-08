Lutte contre le braconnage et le crime organisé : L’Ong Eagle Sénégal appuyée par l’ambassade de France dans la formation de Chiens de détection.

Dans le cadre de la lutte contre le braconnage et le crime faunique, l’ambassade de France au Sénégal a apporté ce lundi 23 août son soutien à l’ONG Eagle Sénégal ainsi qu’à la direction générale de la Police Nationale, à travers le financement et la formation de Chiens Bergers Belges Malinois, pour la détection d’ivoire d’éléphants, d’explosifs et de stupéfiants.







Par ailleurs, l’ambassade se dit heureuse de pouvoir apporter son soutien à Eagle Sénégal qui œuvre activement à améliorer le niveau d’application des lois fauniques au Sénégal à travers une approche développée autour de quatre dimensions que sont les enquêtes, les opérations, le suivi juridique et les médias.