Lutte contre le Covid-19 : Des femmes parlementaires et de la société civile mettent en place une plateforme de riposte et de sensibilisation.

Pour participer à la sensibilisation des populations, notamment les femmes, des femmes parlementaires et de la société civile ont initié la plateforme COVID-19/Les Femmes DEBOUT.



L’objectif de cette plateforme est de participer à la politique d’information sur les mesures préventives à la riposte contre la COVID-19, de la sensibilisation des femmes ainsi que les couches vulnérables de la société, sur la nécessité de la conscientisation de la population sur le changement de comportement des sénégalais face à la pandémie", a souligné la secrétaire exécutive de la plateforme, la députée Adji Mbergane Kanouté.



La mise en place de cette plateforme s'explique par le fait que, selon toujours la parlementaire, " les statistiques montrent que les femmes sont plus infectées (environ 54%) et sont souvent contaminées par leurs conjoints. Ce qui incite à une mobilisation des femmes pour engager une campagne de sensibilisation, de conscientisation et d’accompagnement des populations et de celles touchées par le COVID-19".



La plateforme de riposte COVID-19/ Les Femmes Debout s’activera également dans le suivi psychologique et psycho-sanitaire des victimes, de mesurer les impacts négatifs sur le commerce informel et les petites et moyennes entreprises des femmes, d’accompagner les femmes dans la relance de leurs activités...