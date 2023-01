Lutte contre la mortalité maternelle et infantile : la commune rurale de Saré Yoba Diéga (Kolda) réceptionne son appareil d'échographie...

Le poste de santé de la commune de Saré Yoba Diéga (Kolda) vient de réceptionner son appareil d'échographie flambant neuf pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile.

Ceci a été possible grâce à la mairie à la tête de laquelle se trouve Boubacar Diallo. Selon ce dernier, c'est une vieille doléance endossée lors de notre campagne électorale qui vient d'être satisfaite.

Il faut rappeler que la commune est située à 30 kilomètres de Kolda avec plus de 50 villages polarisés d'où l'importance de disposer de tels appareils pour sauver des vies. Ainsi, la politique sanitaire de proximité est une réalité dans cette municipalité.

Pour Bineta Niakhalé Ba (ICP), Saré Yoba Diéga : "c'est un ouf de soulagement de recevoir cet appareil d'échographie pour la santé maternelle et infantile. En ce sens, je rappelle qu'auparavant, on évacuait nos malades à Kolda avec des risques et des dépenses importants. Mais aujourd'hui avec cet appareil, les femmes n'ont plus besoin de se déplacer à Kolda. Et ceci va améliorer la santé maternelle et infantile. On espère que les femmes ne vont plus mourir en donnant la vie..."

Dans la même dynamique, Aminata Baldé mère de famille renchérit : "c'est un soulagement pour nous populations du Diéga. Et nous remercions le maire d'avoir pensé aux femmes en état de procréation."

À ce titre, le maire annonce : "nous aurons bientôt une ambulance médicalisée via notre diaspora. Et je rappelle que nous sommes élus pour satisfaire ou soulager les populations dans tous les domaines comme l'eau, l'assainissement, la santé et l'éducation. C'est pourquoi, j'en appelle à tous les fils de la commune et de la diaspora en passant par les bonnes volontés pour le développement de Saré Yoba Diéga..."