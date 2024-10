Lutte contre la déperdition scolaire à Kolda : La fondation du Crédit Mutuel du Sénégal au chevet des élèves issus des couches défavorisées...

Les élèves issus de couches vulnérables reçoivent des kits scolaires et des serviettes hygiéniques grâce à la fondation du crédit mutuel du Sénégal. C’est une occasion pour la fondation de lutter contre la déperdition scolaire des jeunes filles due souvent à un défaut de serviettes hygiéniques.

Selon la fondation, cette action s’inscrit dans un souci d’équité territoriale afin de donner la chance à tous les enfants.

À ce titre, les critères de sélection ont été faits selon les orientations du ministère de la famille, rappelle Serigne Ba président du Conseil de la fondation du Crédit Mutuel. C’est en ce sens que le CEM Sikilo/Ouest de Kolda a reçu 250 kits scolaires en plus de serviettes hygiéniques. Dans la foulée, le collège d’Ilya dans le monde rural a reçu 100 kits scolaires et des serviettes hygiéniques.

Saikou Ba, principal du CEM Sikilo/Ouest soutient que ce genre de geste va augmenter les chances de réussite des élèves. Dans cette lancée, il précise : « les meilleurs résultats dans notre collège sont obtenus par les filles. C'est pourquoi, je demande qu'on les accompagne davantage dans leur cursus scolaire pour les maintenir à l'école. »

Mariama Dasylva, élève en classe de 6e B au CEM/Sikilo/Ouest, soutient que ces kits scolaires et serviettes hygiéniques vont améliorer pour beaucoup leurs études. D'ailleurs, elle souligne qu’avec les serviettes hygiéniques « on n'a plus d’excuses pour ne pas venir à l'école... »

À en croire Serigne Ba, « nous sommes à Kolda après Kédougou pour une activité de distribution de kits scolaires et de serviettes hygiéniques aux élèves issus de couches vulnérables. Ainsi, ce programme nous a été recommandé par le ministère de la famille qui a remarqué à travers une étude qu’il y avait un taux élevé de déperdition scolaire des filles liée au manque de serviettes hygiéniques lors des menstrues. » Aussi il poursuit : « des fois les filles utilisent des serviettes de mauvaise qualité leur causant des infections, c’est pourquoi, nous sommes ici pour l’amélioration de la santé des filles en milieu scolaire aussi. »

Le principal du collège d'Ilya, Mamoudou Baldé remercie la fondation pour cet appui qui va permettre aux élèves surtout du monde rural à poursuivre leurs études.