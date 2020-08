Lutte contre la covid-19 à Kolda : Visite du préfet pour constater l’effectivité des nouvelles mesures.

Le préfet de Kolda, Diadia Dia, a effectué une visite de proximité au marché central de Kolda pour constater l’effectivité des mesures barrières comme le port obligatoire du masque.

Cette visite a été effectuée ce samedi 15 août 2020 en compagnie de la police urbaine. Au menu de cette ronde, sensibilisation, distribution de masques et de gel hydro alcoolique.

À en croire le préfet, « nous sommes ici pour encourager la police dans son travail remarquable pour veiller au respect du port de masque. Et aujourd’hui, nous avons constaté les résultats en faisant le tour du marché central tous les commerçants et clients portent le masque. Il n'y a que rares individus qui ne portent de masque. Et pratiquement, il n'y a pas eu d’interpellations et cela montre encore une fois le travail remarquable de la police. Mais, il faudra noter aussi les efforts de sensibilisation déployés au niveau des populations pour qu’elles portent les masques… »



Dans la foulée, il ajoute : « il est vrai que nous avons constaté une augmentation des cas. Mais cela ne veut pas dire que le relâchement est généralisé. Depuis que nous avons tenu le CDD sur les nouvelles mesures, nous avons constaté que les populations font des efforts pour porter le masque. Cela veut dire que le travail de sensibilisation doit être continué. Nous n’avons noté aucune interpellation durant cette ronde, contrairement à la dernière visite où il y en avait eu. Ceci montre que les populations sont conscientes du danger de la maladie. »



Au cours de cette visite, le Centre conseil ado avec à sa tête Babacar Sy, a sensibilisé les commerçants, les usagers mais surtout les vieilles personnes qui doivent impérativement se protéger en portant le masque. D’après lui, « sans le masque, ces dernières courent un grand danger ».