Lutte contre l'insécurité alimentaire à Kolda : 30 organisations paysannes (OP) vont être enrôlées par le PADAER 2...

Ce ne sont pas moins de trente (30) organisations paysannes (OP) qui vont être enrôlées pour la deuxième génération dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire par le PADAER 2. Ainsi, celles-ci vont rejoindre dans les secteurs de l’agriculture et de l'élevage les 177 OP de la première génération.

Le programme l'a fait savoir au cours de sa rencontre d'information sur les critères de ciblage des nouvelles organisations paysannes à Kolda, ce jeudi 02 février.



Cette rencontre est un moyen d’outiller les OP pour le critère de ciblage de la nouvelle fiche de demande de financements. Mais également, cela a été une occasion pour corriger certains manquements notés dans la première génération des OP bénéficiaires. C'est pourquoi, il est important de bien remplir les critères dans la fiche de sélection pour bénéficier des financements, notamment les OP, les ménages entre autres.



Selon Madame Mbacké, responsable OP/genre au PADAER 2, « l'objet de la rencontre est de partager le processus de ciblage des OP de la deuxième génération évoluant dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Mais également, c'est une occasion de les outiller sur le processus de ciblage des OP et des ménages devant bénéficier de l'appui du projet. »

Dans la foulée, elle soutient que « nous avons voulu corriger certains manquements aussi bien au niveau du ciblage que de la mise en œuvre des sous-projets agricoles et élevages. Et pour y arriver, nous avons revu les critères de ciblage du projet et les fiches de demandes d'appui avec la participation des services techniques, notamment l'agriculture et l'élevage, le développement territorial et communautaire, les représentants des OP. Mais cependant, nous avons fait cette revue de manière inclusive avec tous les acteurs du secteur pour harmoniser la compréhension sur le processus d’enrôlement des OP. » C’est pourquoi, précise-t-elle, « la sélection va aboutir sur l’enrôlement définitif des OP de seconde génération qui seront 30 pour cette année (2023). D’ailleurs, toutes ces actions entrent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et booster la production agricole et animale dans la région. »



Aissatou Seydi, point focal OP/maref de Vélingara, « cette formation nous a permis de connaître les critères de sélection pour bénéficier de financements. Avec cette rencontre, on va pouvoir rectifier certaines erreurs du passé afin d'être plus productifs. »





Dans son programme, le PADAER II intervient dans les spéculations de maïs, mil, riz, niébé et fonio pour l'agriculture, il y a les ovins, les caprins et l'aviculture...