Lutte contre l'émigration irrégulière : plus de 114 candidats interpellés à Djifer par la gendarmerie.

Ce sont plus de 114 candidats à l'émigration qui ont vu leurs rêves brisés et leurs plans déjoués par la gendarmerie nationale.



En effet, la brigade de Fimla a procédé durant la période du 03 au 09 septembre 2022, à l'interpellation de deux pirogues avec à leur bord des candidats à l'émigration irrégulière.

La première pirogue a été interpellée dans les bolongs de Djifer et la seconde le 09 septembre.



Ainsi plus de 114 individus de diverses nationalités ont été interpellés dont les deux convoyeurs. Ces derniers ont été remis à l'autorité judiciaire. Du matériel a été également saisi, dont principalement, les pirogues, des moteurs hors-bord, plus de 20 000 litres de carburant, des denrées alimentaires et divers matériel de navigation.