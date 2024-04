Déploiement de 130 militaires russes au Tchad: Que mijotent Moscou et NDjamena ?

Ils sont arrivés discrètement dans un vol de la compagnie Ethiopian Airlines. C’est quelques 130 militaires russes qui ont atterri à N'Djamena ce dimanche. Selon des sources citées par « Tchad One » qui a posté l’information sur sa page X, « les hommes débarqués hier sont des membres de l'ancien groupe paramilitaire Wagner, rebaptisé Africa Corps ». Un débarquement qui intervient quelques jours après l'annonce du retrait prochain du pays de 75 entraîneurs militaires américains. Mais également une semaine avant les élections générales prévues au Tchad le 6 mai prochain. Le Tchad n’est que le dernier des pays africains de la zone sahélienne dans lequel on observe une pénétration progressive de l’influence russe, coïncidant avec le retrait de la présence française et, désormais, également américaine. Ces dernières semaines, c'est au tour du Niger, théâtre comme ses voisins le Mali, le Burkina Faso et la Guinée d'un coup d'État qui a porté au pouvoir une junte militaire pro-russe. En effet, le 10 avril dernier, des instructeurs militaires russes sont arrivés à Niamey, où ils ont été vus en train de décharger du matériel d'un avion cargo, dont un système de défense aérienne.







Le renforcement de la coopération entre la Russie, le Niger et désormais le Tchad est tout sauf une surprise. Les voisins Mali et Burkina Faso, avec lesquels le Niger a formé l'Alliance des États du Sahel (AES), affichent en effet depuis plusieurs mois leur partenariat avec Moscou. L'arrivée des instructeurs russes à Niamey et N'Djamena fait par ailleurs suite aux récentes annonces des deux juntes militaires de vouloir suspendre la coopération militaire d'abord avec la France, puis avec les États Unis.







Quel objectif poursuit ce rapprochement entre la junte tchadienne et le groupe paramilitaire russe à quelques jours de l'élection présidentielle? C’est la question principale qui est posée.