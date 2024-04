Licenciements abusifs -situation délétère des travailleurs : GMS tire sur TOTAL et AGETIP

Le député Guy Marius Sagna devant la presse ce matin, a vigoureusement décrié la situation que traversent les travailleurs dans les entreprises telles que TOTAL et AGETIP : « Ces licenciements notamment en période de grossesse sont inhumains. Ces entreprises abusent. Ils sont en train de tuer à petits feu, les travailleurs ». Selon le parlementaire, cette entreprise comme TOTAL, qui génère le plus de bénéfices dans l’Afrique de l’Ouest, doit notamment revoir sa stratégie avec ses travailleurs. « Retenez que les bénéfices doivent être partagés équitablement. Les entreprises doivent respecter le code du travail. C’est un impératif » fait savoir le député devant les travailleurs des entreprises UNO, TOTAL et AGETIP.



Guy Marius Sagna rassure les travailleurs que cette situation sera transmise au premier ministre Ousmane Sonko pour que les mesures idoines soient prises.