Tentative de viol, pédophilie et détournement de mineure à Thiès : M. Diop risque une sévère condamnation

Le 27 mai prochain, M. Diop, âgé de 52 ans et résidant à Thiès, sera jugé par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès pour des accusations graves. Il est inculpé de tentative de viol, de pédophilie et de détournement de mineure, des crimes prévus et punis par les articles 320, 320 bis et 348 du Code pénal. Selon le Quotidien, l'affaire a débuté le 13 février 2021 lorsque Mme Diouf a déposé une plainte au poste de police des Parcelles Assainies de Thiès.

Elle accusait M. Diop d'avoir séquestré et agressé physiquement sa fille, D. Faye, âgée de six ans. Selon la plaignante, sa fille était rentrée de l'école en pleurs, ses vêtements déchirés et tachés de sang. Elle l'a accompagnée sur les lieux où les faits se seraient produits et a appréhendé un homme avec l'aide des voisins. Des témoins ont également signalé des agressions similaires, et une expertise médicale a confirmé les blessures de la victime. D. Faye a témoigné en présence de sa mère, confirmant l'agression de M. Diop.

Selon son récit, il l'a interpellée alors qu'elle cherchait des noix de cajou et l'a forcée à le suivre dans un bâtiment en construction en la saisissant par le cou. Sur place, M. Diop lui aurait arraché ses vêtements, lui aurait donné un coup au visage, lui cassant une dent et lui causant des blessures à la bouche. La fillette a réussi à s'échapper et à rentrer chez elle, où sa grand-mère l'a immédiatement conduite à l'hôpital.

Une autre personne, B. Thiam, a déclaré que sa fille, N. F. Tounkara, âgée de 4 ans, avait également été victime de viol de la part de M. Diop. Elle a indiqué que les faits remontaient au 16 juin 2019 et s'étaient déroulés dans un bâtiment proche de leur domicile. Sa fille avait été retrouvée et ramenée à la maison par une voisine, et B. Thiam avait immédiatement constaté les signes de viol. Elle a affirmé que sa fille lui avait raconté qu'un homme l'avait trouvée devant la boutique et l'avait conduite dans le bâtiment où elle avait subi les sévices.

M. Diop a nié les accusations portées contre lui, bien qu'il ait admis que D. Faye l'avait désigné comme son agresseur. Il a contesté être l'auteur de la tentative de viol sur N. F. Tounkara. Il a mentionné avoir des troubles psychiques momentanés, mais a affirmé ne pas être déficient mental. Le procureur de la République a requalifié les faits en violence et voie de faits au lieu de tentative de viol et pédophilie sur D. Faye. Il a requis une peine de 6 mois d'emprisonnement contre M. Diop. L'affaire sera jugée le 27 mai 2024.