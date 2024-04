Événements politiques de mars 2021 à février 2024: Justice Sans Frontières lance une pétition pour l’ouverture d’une enquête

Pour dire « Non à l’Impunité », « Justice Sans Frontières », dans son rôle de développement et de promotion des projets qui soutiennent les droits de l'homme en vue de la réalisation d’une société juste, a décidé de s’impliquer sur les récents événements qui ont traversé le Sénégal entre mars 2021 et février 2024. L’organisation appelle toute personne éprise de justice, à signer la pétition qui est trouvable sur le lien: https://forms.office.com/r/X65sJA6YVP, pour l'ouverture d'une enquête sur ces événements politiques.





Justice sans frontières est une organisation non-gouvernementale qui rassemble des avocats bénévoles, les professionnels du droit et des individus passionnés qui croient aux principes des droits humains et sont dédiés à travailler à poursuivre les contrevenants et soutenir les victimes qui n'ont pas accès à la justice, aux niveaux national, régional et international.