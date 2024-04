Situation des travailleurs : GMS dénonce la passivité des centrales syndicales

Lors de la conférence de presse de ce lundi, sur la situation des travailleurs de Total, Agetip et Uno, le député Guy Marius Sagna a interpellé les centrales syndicales. « Elles devraient être plus réactives face à ces revendications des travailleurs » a-t-il indiqué. Selon le député à la 14e législature, c’est de la responsabilité des centrales syndicales de « mener le combat en écoutant ces travailleurs et en exposant devant les autorités compétentes, leurs préoccupations ».