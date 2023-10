Lutte/ Terrain Gaal Gui : Manga Production annonce un tournoi avec une mise de 3 millions et un bœuf

Le terrain de Gaal Gui de Grand Yoff devra accueillir ce dimanche-ci plus d’une soixantaine de lutteurs pour un Gala de lutte, organisé par l’ancien champion Manga 2, détenteur du prestigieux titre de « roi des Arènes » en 1984 et par ailleurs vice-président de la CNG.



La plus grosse mise de la soirée est de 3 millions et un bœuf. Selon le promoteur, le parrain de la journée Alpha Samb le maire de Nguéniène qui a entièrement apporté sa participation et son assistance pour la bonne tenue de l’événement, ainsi Manga 2 compte bien témoigner sa satisfaction envers lui. «Le monde de la lutte a besoin de ses genres d’hommes, si tout le monde faisait comme lui personne ne prendrai les pirogues » assure Manga.



Pour la soirée, le promoteur nous a aussi fait savoir que c’est Mbayang Loum, griotte très connue qui assurera les chants traditionnels tandis que Pape Lo sera son batteur. Il lance cependant un message à tous les amateurs à assister à cette journée de tradition.