Lutte : Aliou Sèye Jr, très remonté contre Siteu Bou Ngor, promet de lui faire mordre la poussière « Dinko doumeu.. »

Alioune Sèye jr est très remonté contre son adversaire du 15 juillet prochain. En effet, il s'agit du lutteur Siteu Bou Ngor, un jeune très déterminé avec qui il va disputer son combat à l'arène nationale.







Alioune Sèye, plus âgé que son adversaire a exprimé une véritable colère contre Siteu Bou Ngor : ce dernier l'aurait insulté en public, un manque de respect qu’il compte bien corriger. Ainsi, il promet de remporter la victoire, car il se dit plus fort et puissant que Siteu Bou Ngor.