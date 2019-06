Luc Nicolaï : « Balla Gaye 2 vs Mod’Lô, ma plus grande fierté… »

En marge de la visite de reconnaissance de l’arène nationale avant le combat choc entre Gris 2 et Reug Reug, le promoteur Luc Nicolaï s’est exprimé sur les plus grands événements qu’il a eu à organiser et qui l'ont le plus marqué. Parmi tous ces événements, il y en a eu qui l'ont plus marqué émotionnellement que socialement, notamment la réussite de l’organisation du combat entre Balla Gaye 2 contre Modou Lô, le 21 mars 2010. Selon lui, il y a eu aussi, le déplacement de l’Abbé Diamacoune Senghor au stade Demba Diop, toujours lors un événement du promoteur du continent.