Lorient : Conspué par son public, et miné par les blessures, Bamba Dieng au cœur de la tempête !

Alors qu’un semblant d’avenir radieux se profilait devant sa jeune et tumultueuse carrière professionnelle, depuis qu’il a rejoint Lorient, Bamba Dieng (23 ans) enchaîne les coups durs. Poussé vers la sortie par le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, l’attaquant international sénégalais n’est pas encore au bout de ses peines. En effet, la nouvelle recrue des Merlus après une arrivée en grande pompe (10 millions d’euros pour un contrat de deux et demi) ne convainc toujours pas les exigeants supporters Lorientais. Toujours en quête de ses repères (18 matchs 3 buts, dont 2 matchs sans marquer cette saison) dans son nouveau club, Bamba Dieng nage dans le doute pas aidé par ses prestations fantomatiques. Comme pour en remettre une couche, après le match nul arraché face à Nice, ce dimanche (1-1), le senegalais qui est sorti sur blessure (douleurs musculaires) a été la cible de hués venant de son propre public.



Alors que sa place de titulaire est fortement menacée par la concurrence en club, Dieng s’éloigne de plus en plus de la sélection nationale. Alors que les Lions doivent jouer le 9 septembre contre le Rwanda (6eme journée des éliminatoires de la Can 2024) et le 12 septembre en amical face à l’Algérie, Bamba Dieng devrait rater l’appel de la tanière. Un luxe que l’ancien buteur de Diambars (absent contre le Bénin et le Brésil les 17 et 20 juin), ne peut pas se permettre vu l’avènement de jeunes attaquants à l’image de Nicolas Jackson, Ilimane Ndiaye, et ou Habib Diallo sans parler de Boulaye Dia. Le temps passe vite pour l’une des plus grands espoirs du football sénégalais qui tarde à s’imposer dans le haut niveau.