Loi interprétative de l’amnistie / Badara Gadiaga suite à la décision du CC : « Nous avons une institution précieuse qui assume pleinement son rôle »

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision suite à la requête de l’opposition contestant la loi interprétative 08/2025 relative à la loi d’amnistie votée en mars 2024. Une victoire de la justice saluée par le chroniqueur Badara Gadiaga, qui n’a pas manqué de manifester son ressenti après cette décision de justice. « J’ai été insulté, j’ai même été menacé de mort pour avoir dénoncé cette dangereuse loi interprétative. Ku nekk ci deug, bul ragal wétt ! Aujourd’hui, le temps me donne raison. Je suis heureux de voir le Conseil Constitutionnel assumer pleinement son rôle. C’est la plus prestigieuse juridiction de notre pays », a reconnu le chroniqueur, qui voit ainsi sa fameuse déclaration être une fois de plus adoptée par la justice sénégalaise : « Comme j’ai l’habitude de le dire, il n'y a pas d’alternative à la justice ; mettons-nous au travail et arrêtons la politique politicienne », a-t-il rappelé.



Dans la même veine, Badara Gadiaga exprime sa reconnaissance à l’opposition, à la société civile, à la presse et à « tous ceux qui se battent jour et nuit pour condamner le blâmable et approuver le convenable ». Il adresse également ses félicitations aux forces de défense et de sécurité, « que certains voulaient sacrifier sur l’autel de leurs intérêts purement politiciens », a-t-il conclu.