Locales à Kolda : Aïssatou Tipa Diallo rallie le camp de Mame Boye Diao.

À quelques jours du vote des locales, Aïssatou Tipa Diallo rallie le camp de Mame Boye Diao. Elle quitte le camp d’Abdourahmane Baldé du mouvement Kolda debout pour celui de Mame Boye Diao. Elle était une proche du camp d’Abdourahmane Baldé qui la surnommait Tipa la lionne. C’est une militante aguerrie et engagée dans le champ politique malgré son jeune âge. Et ce ralliement a surpris plus d’un et anime les débats politiques aujourd’hui dans la capitale du Fouladou puisque personne n’imaginait un tel revers de sa part. Ce ralliement a pris tout le monde de court car elle était un pion important dans le dispositif du mouvement Kolda debout…



En ce sens, elle déclare « Mame boye Diao, de par ses actions, son engagement et sa détermination pour bâtir un Kolda nouveau, à mes yeux, reste le candidat idéal pour l’avenir de notre terroir. »



Et c’est pour cette raison, que « de manière déterminée et assumée, nous donnerons le meilleur de nous pour amener les koldoises et koldois à soutenir le projet que Mame Boye Diao nous propose… »