Locales à Kaolack : Les 84 chefs de village de l’arrondissement de Ngothie votent Papa Mademba Bitèye.

La caravane de Kabatoki et le meeting de Seyda Mbodia Niass à Sam, ont fortement mobilisé les jeunes.

En effet, c'est à travers un forum communautaire des chefs de village de la commune de Ndiébel, Thiomby et Dya que 84 chefs de village de tout l'Arrondissement de Ngothie, avec à leur tête Ousmane Ndiaye, ont unanimement décidé de voter les listes Benno Bokk Yakaar communale et départementale. Ainsi, les Maires de Dya, Thiomby et le représentant du Maire de Ndiébel ont hautement apprécié cette décision.

Le candidat Bitèye en compagnie de son directoire de campagne a non seulement félicité ces notables, mais aussi les considère d'ores et déjà comme des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre des politiques publiques une fois à la tête du Conseil départemental.

Par ailleurs, de retour de Ngothie, spontanément, les jeunes ont organisé une caravane dans les ruelles de kabatoki suivie de thé débats en guise de reconnaissance et de soutien envers Bitèye pour services rendus.

Pour sa part, Seyda Mbodia Niass, SG du parti RP, a mobilisé massivement les jeunes à travers un meeting pour pour les candidats Bitèye et Rahma à Sam, auquel ont pris part : Souleymane Ndéné Ndiaye, Baba Ndiaye, Modou Ndiaye Rahma, Me Nafissatou Diop Cissé, Son Excellence Cissé Dème, Seynabou Diop, Baye Niass, Ousmane Noël Dieng et plusieurs hautes personnalités...