Locales à Guédiawaye : Ahmed Aïdara passe sans majorité, Khadija Mahécor Diouf renverse Lat Diop à Golf Sud, Racine Talla conforté à Wakhinane Nimzatt et BBY confirme sa suprématie à Ndiarème Limamoulaye et Gounass

La situation au niveau de Guédiawaye concernant les résultats issus du scrutin du 23 janvier dernier devient claire maintenant après la confirmation du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Ahmed Aïdara, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi qui faisait face à Aliou Sall l'a finalement remporté avec 35.143 voix contre 29.674 pour le maire sortant représentant la coalition Benno Bokk Yakaar. Malgré cet écart dans les voix des électeurs, Ahmed Aïdara ne dispose pas de la majorité des conseillers à la Ville de Guédiawaye. Sur les 86 conseillers, la coalition Yewwi Askan Wi ne remporte que 39 sièges de conseillers au lieu de 44 devant être normalement détenus. Ces 39 sièges se répartissent comme suit : 20 sur la liste proportionnelle de ville, 10 de la majoritaire de Golf Sud et 9 de la majoritaire de Sahm notaire.



La coalition Benno Bokk Yakaar pour sa part, détient 37 sièges (17 de la liste proportionnelle de ville, 10 de la majoritaire de Wakhinane Nimzatt, 5 de la majoritaire de Ndiarème Limamoulaye et 5 de la majoritaire de Gounass) et les autres coalitions réunies se consolent avec 10 sièges.



Dans la commune de Golf Sud, c'est la coalition Yewwi Askan Wi qui rafle la mise. Khadija Mahécor Diouf bat Lat Diop, malgré le soutien de la ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall et du député Aïda Sow Diawara, Maire sortant. La candidate de Yaw a obtenu 9. 235 voix contre 8.070 pour Benno Bokk Yakaar. À Sahm Notaire également, le même schéma se dessine au profit de la coalition Yewwi Askan Wi.





Racine Talla, maire sortant de Wakhinane Nimzatt est conforté dans sa commune en empochant 6.107 voix, devançant la coalition Yewwi Askan Wi qui détient 5.890 voix. Du coup Yewwi Askan Wi perd les 10 conseillers de Ville de Wakhinane Nimzatt au profit de BBY qui a remporté cette commune.



Le maire sortant de Gounass, Baïdy Sy confirme son leadership avec 3.843 voix contre 1.831 pour Yewwi Askan Wi. La mairie de Ndiarème Limamoulaye reste également entre les mains de la coalition Benno Bokk Yakaar.



En conséquence, les résultats révèlent que les votes directs dans les 5 communes donnent la majorité à BBY avec 26.192 voix contre 25.626 à Yewwi Askan Wi. Dans les 5 communes réunies, BBY se retrouvent avec 145 conseillers contre 124 pour YAW.