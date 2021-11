Locales 2022 à Kolda : Macky Sall confirme la candidature de Mame Boye Diao.

La sortie de Macky Sall à Paris pour expliquer certaines candidatures dans le pays comme celle de Kolda ou de Bignona, confirme la candidature de Mame Boye Diao. Ceci vient mettre à nu les listes parallèles de BBY dans certains coins du pays.



Le président vient par cette déclaration légitimer la candidature de monsieur Diao vue par certains comme un défi lancé au président pour les locales au Fouladou. Cette candidature avait fait beaucoup de bruit puisque le duo Moussa Baldé-Abdoulaye Bibi Baldé avait été reconduit pour les locales et départementales.



Ainsi, comme le disait Mame Boye Diao « ma candidature n'est pas un défi au président mais elle est en parfait accord avec ce dernier. Donc elle ne doit faire douter personne mais plutôt rassurer ». En ce sens, la commune de Kolda compte deux candidatures de la mouvance présidentielle, à savoir Mame Boye Diao et Abdoulaye Bibi Baldé.



Pour Bamol Baldé, président du mouvement APS, « aujourd'hui c'est très important d'éclairer les koldois sur la candidature de Mame Boye Diao pour la mairie. Je suis un homme du président qui suis avec lui. Quand le président a choisi les mandataires de bby, il a autorisé à un autre fils de Kolda, en l'occurrence Mame Boye Diao qui est son homme aussi de se présenter. C'est pourquoi, j'ai rallié son camp pour la mairie. C'est vrai qu'il y a eu une désinformation autour de cette candidature, mais les choses sont claires maintenant... »



Il poursuit en précisant : « et la sortie du président a clarifié qu'à Kolda il avait autorisé deux listes pour ne pas que les militants se dispersent. Et mon souhait est qu'au lendemain du 23 janvier que le bby sorte victorieux. Maintenant, c'est clair que nous ne sommes pas un candidat de l'opposition ou un forcing. Maintenant, nous marchons droit vers la mairie… »