Locales 2022 : Le Parti pour l'indépendance et le travail sort de son silence et tire la sonnette d'alarme…

À quelques jours de la tenue des votes pour les élections locales, ce 23 janvier 2022, le Secrétariat du comité central du Parti pour l'indépendance et le travail (PIT) s'est réuni à leur siège ce vendredi 14 janvier 2022 pour apporter une analyse approfondie de la situation politique, économique et sociale du pays.



Pour le Secrétariat du (PIT), il est impératif de prendre la pleine mesure des défis auxquels la Nation est confrontée pour espérer ou leur apporter les solutions les plus opportunes.



La pandémie de Covid-19 dans laquelle le monde et notre pays le Sénégal sont englués depuis deux ans, a péjoré les conditions d'existence de très nombreux sénégalais. Ce dernier a aussi rappelé que le coût de la vie demeure cher, l'hivernage 2020-2021 n'a pas été aussi bon dans bien de nos régions du fait d'un relatif déficit pluviométrique.



Au total, pour le PIT, ces éléments et bien d’autres commandent à toutes les forces vives de la nation dont les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, de resserrer les rangs dans le sens de la préservation des importants acquis réalisés par le peuple sénégalais.