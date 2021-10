Locales 2022 : La Dream Team d'Abdoulaye Ngalgou à l'assaut de la mairie de Tivaouane s'enrichit d'une alliée de taille provenant de "Bokk Guiss Guiss"

À quelques mois des élections locales 2022, le président du mouvement "And Défar Tivaouane", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, vient de décrocher une alliée de taille avec le ralliement de la coordonnatrice communale du parti "Bokk Guiss Guiss", Sokhna Marième Diègue Diongue. Qui, face à la presse, a déclaré sa décision de cheminer dorénavant avec Abdoulaye Ndiaye Ngalgou pour l'intérêt de la sainte ville religieuse de Tivaouane. Fidèle à tout point de vue, Sokhna Marième Diègue Diongue a réitéré sa volonté de conquérir la mairie de Tivaouane avec Abdoulaye Ndiaye Ngalgou qui a réussi à convaincre une bonne partie de la population de Keur Matar situé au cœur de Tivaouane.

Abdoulaye Ndiaye Ngalgou qui, s'est félicité de ce nouveau compagnonnage avec le "Bokk Guiss Guiss", de déclarer : "En intégrant la coalition 'And Défar Tivaouane', vous ajoutez une plus value pour renforcer à coup sûr la Dream Team que nous voulons constituer avec le rassemblement de toutes les forces pour bâtir une cité émergente. Je vous souhaite la bienvenue et vous rassure de ma collaboration entière face à ces élections locales 2022 que nous comptons remporter haut la main".