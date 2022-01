Locales 2022 / Abdoulaye Diouf Sarr : « Nous voulons un Maire qui modernise l'outil des échanges de la ville de Dakar… »

La caravane de Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de Benno Bokk Yakaar à la mairie de Dakar, était ce jeudi 13 janvier à la commune de Biscuiterie pour amener les électeurs à porter leur choix sur lui le 23 janvier 2022. Vêtus des couleurs Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diouf Sarr et son équipe ont sillonné toutes les rues de la Biscuiterie (Marché Nguélaw, Cité Bissap, Bène Taly).



Au marché Nguélaw, Le candidat Abdoulaye Diouf Sarr a promis aux vendeurs la construction des toilettes et l'installation d'une infirmerie une fois élu maire de Dakar. Cette vieille doléance deviendra une histoire ancienne selon Abdoulaye Diouf Sarr. Pour la ville de Dakar qu’il convoite, Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à assurer aux populations de Biscuiterie qu’il est le meilleur profil pour Dakar.



Après Biscuiterie, la caravane s'est achevée chez El Hadj Mansour Mbaye, à qui le candidat Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que les opportunités de la ville doivent profiter aux communes qui constituent le territoire de la Ville. À ce titre, Abdoulaye Diouf Sarr a appelé les populations à la retenue et à mieux comprendre les enjeux et les défis qui nous interpellent...