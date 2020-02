Livre de Pape Alé Niang / Mame Boye Diao incite à aller dénicher le véritable auteur du bouquin.

" C'est son livre ? " ... Pour une fois, l'invité du Grand Jury a enfilé le costume du journaliste pour poser sa question. Mame Boye Diao est visiblement sceptique quant à la vraie identité du livre de Pape Alé Niang. Il soupçonne la main invisible de personnes mal intentionnées. Et il aligne les constats. "Les conditions d'écriture du livre sont très suspectes. L'expert qui était commis est venu et il est reparti. Il a dit qu'il était fauché... C'est un Français qui a été amené pour mener une mission. Personne ne va contester qu'il vit en France. Le travail est suspect. Ce rapport est suspect tel qu'il nous a été présenté. C'est une connivence qui est connue de tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a démenti ce mail entre l'expert et Nafi Ngom Keïta ?"



Pour le directeur des domaines, ce livre et même les accusations portées sur son prédecesseur Mamadou Mamour Diallo sur sa gestion sont fausses et la justice éclairera la lanterne des Sénégalais à coup sûr...