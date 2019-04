Livre blanc « Idy 2019 » sur la Présidentielle : Decroix « salit » la victoire du régime « Sall » et révèle 1 million de votes fictifs pour le pouvoir

Les experts électoraux de la Coalition Idy2019 ont présenté à la presse le Livre blanc de la Présidentielle produit par la coalition, intitulé : «Élection présidentielle 2019 : Observations saillantes sur un hold-up électoral ».



Le Président de la commission électorale Mamadou Diop Decroix qui est, en substance, revenu sur le contenu de ce rapport de 56 pages, a mis en exergue « la dimension du hold-up ». Et selon lui déjà, cette opération de trucage de l’élection présidentielle a débuté depuis le Référendum de 2016. En effet, a-t-il dit, la coalition au pouvoir a déclaré pour le vote à l’étranger, que 1.213 bureaux de vote ont été répertoriés, alors que sur le fichier électoral seulement 600 bureaux y figurent. En outre, a révélé toujours Decroix, le nombre de sénégalais qui avaient voté en 2017 lors des législatives, et ceux qui ont voté pour la Présidentielle, a augmenté de 115.232 voix. Et sur ces voix Macky Sall y a gagné 97.612 lors de la Présidentielle. Pour finir sur le plan national 1,71 million de personnes ont été ajoutées sur la liste, a accusé Mamadou Diop Decroix. Et Macky Sall a simplement obtenu 917.000 de ces voix.



Des chiffres qui renseignent, selon toujours M. Decroix sur la dimension de ce vol, et sur le refus adopté par le pouvoir de mettre à la disposition le fichier électoral à l’opposition. Analysant l’impact de ces chiffres sur l’élection présidentielle, il a laissé entendre que le Chef de l’État Macky Sall a eu 1 million de votes fictifs. Il se serait retrouvé a-t-il ajouté avec un taux de 46%, l’obligeant à un deuxième tour.