Litige foncier à Sangalkam : Les héritiers de feu Khary Diène exigent l’audit foncier urbain bâti et non bâti

Les héritiers de la famille de feue Khary Diène, Mandiaye Thiandoum, Saliou Thiandoum, Ndiagne Faye et consorts, en collaboration avec le conseil notable Lébou du Grand Cap-Vert, ont tenu un point de presse ce lundi 3 juillet pour revenir sur les points saillants du litige foncier du TF 849R . Mamadou Diop, le porte parole du jour annonce : « Nous sommes là aujourd’hui pour montrer notre engagement à rétablir la Vérité sur les propriétés foncières dans un climat social et interpellent les autorités étatiques à les accompagner dans le cadre du partenariat et de la citoyenneté. » Selon toujours ce dernier « l’urgence d'agir est attendue pour le règlement du contentieux dans le Tf 3028 et ses victimes de tentative de transfert illégal du projet du domaine agricole communautaire « DAC » inscrit dans le TF 849/R, l'accaparement par la commune du patrimoine de Senéba Ndiaye et Seynabou Seck de Niaga, le détournement des objectifs du poumon agro-écologique du TF 2374 /R, ex-Bud Sénégal etc... Depuis quelques temps, la commune de Sangalkam est très secouée par les problèmes fonciers dont les solutions restent suspendues à la déclaration de Monsieur le Préfet du département de Rufisque dont l'objet est le rapport des états de lieux du lotissement de Khalou Dioula sis à Ndiakhirate relevant de la propriété intégrale et généalogique de succession la famille feue Kheury Diène à Mandiaye Thiandoum, Saliou Thiandoum, et consorts», a-t-il insisté. À l’en croire, dans la perspective d'une réforme foncière, il faut qu'un audit du foncier urbain bâti et non bâti, le domaine national le domaine de l'état, domaine privé et un état des lieux soit effectué sur le foncier rural, agricole, et pastoral et avicole, le foncier forestier. Ainsi les héritiers de feu khary Diène demandent une fois de plus l’intervention du chef de l’État qui a déjà le dossier sur son bureau depuis plusieurs années …