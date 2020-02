Litige foncier à Ouest-Foire : Les populations interpellent à nouveau les autorités étatiques et s'en prennent à Mohamed Fall.

Il s'agit d'un terrain de 247m2 qui fait l'objet de dispute entre les populations de Ouest-Foire et le nommé Mouhamed Fall. À la suite de nombreuses altercations entre les deux camps, voici la énième fois que ces pères et mères de famille convoquent la presse pour dénoncer cette construction "illégale" déjà entamé par le sieur Fall. Cette superficie est déjà planifiée par les habitants du quartier pour abriter un espace vert pour les enfants. Selon Moustapha Niang, le délégué de quartier, et les autres manifestants, Mohamed Fall s'entête et défie même certaines autorités pour réaliser son projet. Des puissants soutiens encourageraient ses actes, raison pour laquelle il est si sûr de son fait.

Lors du point de presse que les habitants du quartier ont tenu ce dimanche devant ledit chantier en construction, ces derniers ont confirmé leur détermination à poursuivre ce combat jusqu'à obtenir satisfaction. Fallou Dioum, Marième Dia, entre autres manifestants, tous résidents du quartier, comptent redéposer une plainte contre leur protagoniste. Plusieurs responsables et autorités ont été rencontrés pour exposer le problème, en vain. Tout compte fait, les populations de Ouest-Foire, plus exactement celles de la cité "Xandar", interpellent directement le président de la République et la première dame pour intervention avant que l'irréparable ne se produise...