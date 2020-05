Litige foncier Oussouye-Mlomp / La lettre du maire de Mlomp à la population et aux politiques du département

I- Aspect Administratif



Je rappelle à l’opinion qu’il y a de cela un an, le Maire d’Oussouye avait planté des bornes de délimitation dans notre commune sous prétexte de réaliser une extension de sa commune ; une bévue, une faute administrative qui se justifie par une ambition politicienne démesurée.



Il faut surtout noter que cette zone dite conflictuelle se trouve dans le périmètre administratif de la commune de Mlomp et cela, depuis son érection en communauté Rurale depuis 1978 ; et pour preuve, la communauté Rurale de Mlomp avait en son temps cédé, après concertation un espace de 06 ha pour abriter le projet dit NIANING des jeunes de Ouffouleul (quartier de la commune d’Oussouye) qui, aujourd’hui, se proclame propriétaire terrien dans une commune à qui elle avait sollicité clémence de façon pitoyable pour l’implantation dudit projet pour le bien être de ces jeunes car n’ayant pas suffisamment d’espace. C’est aberrant.



Pour pallier à tous ces problèmes, les communes de l’arrondissement de Loudia Ouoloff disposent et maitrisent bien les limites communales. Je rappelle que bande la Djihoua tant convoitée, est une forêt communautaire qui se trouve totalement dans le périmètre communal de Mlomp. Un site qui mérite l’élaboration de son plan d’aménagement que nous allons entreprendre dans un futur proche avec les services et autorités compétentes afin de régler définitivement ce dit problème.



II- Aspect traditionnel/Coutumier



Très chères populations du département d’Oussouye, lors de mon dernier point de presse concernant cette affaire, j’avais attiré l’attention des populations en disant que l’exploitation d’un domaine ne fait pas de l’exploitant un propriétaire.

Ces zones agricoles sont de tout temps exploitées par les populations de Djicomole limitrophes à celles de Loudia Diola du côté Ouest. Nous ne connaissons pas une appartenance traditionnelle autre que celle des populations de Mlomp Djicomole.

Mesdames et messieurs l’heure n’est plus à la conquête des territoires car nous sommes quand même au 21e siècle.



III- Aspect politique



Mesdames et messieurs, il est vraiment regrettable, très regrettable de voir les réactions de certains responsables politiques qui au lieu de faire appel à l’apaisement afin de continuer à vivre dans une parfaite harmonie comme ce fut toujours, ils choisissent la division, la manipulation ou la plaisance à des fins personnels.

Aujourd’hui, l’heure est au développement de nos collectivités, à l’éducation, à la santé, aux soutiens et concertations mutuelles entre autres ; telle est ma préoccupation majeure.



Pour terminer, je lance un appel à toutes les forces vives de notre très cher département de faire en sorte que nous les politiques n’ayons aucun pouvoir de manipulation sur vous car si nous sommes là c’est vous qui nous avez élus non pas pour vous desservir, non plus pour vous inciter à la violence, à la confrontation armée mais plutôt pour insuffler une cohésion sociale, un bien être, en un mot le développement local.