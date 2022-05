Liste nationale Yewwi : un investi frappé "d'inéligibilité" repéré par une liste rivale autre que Benno.

On en finit pas avec les surprises sur les listes des coalitions en piste pour les élections législatives. Comme révélé par les mandataires de Yewwi et Benno hier, ces derniers ont la possibilité de procéder à la vérification des autres listes concurrentes. C'est ainsi que sur la liste nationale de la principale coalition de l'opposition, une nouvelle erreur a été repérée. Il s'agit d'une personne investie alors qu'elle est frappée d'inéligibilité. Ce problème leur avait été déjà signalé lors de la vérification des listes au niveau de la direction générale des élections (CGE) et "Yewwi" avait ainsi la possibilité de rectifier. Ce qui semble ne pas avoir été fait. Quelle décision va prendre le conseil constitutionnel qui devrait se prononcer aujourd'hui sur divers recours?