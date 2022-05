Liste Yewwi Dakar: Barth disculpe Saliou Sarr fait dans la menace et pointe du doigt encore l'Etat

La liste « Yewwi » de Dakar sera validée. C’est la forte conviction de Barthelemy Dias qui a encore accusé l’Etat du Sénégal de forfaiture. Selon lui le mandataire de leur coalition se nomme Déthié Fall et non Saliou Sarr et ce dernier ne saurait déposer une liste au nom de leur parti.