Linguère : Le Pds à l'assaut des législatives, une tournée de remobilisation et de massification dans la localité pour une large victoire

Alors que le scrutin législatif est fixé au dimanche 17 novembre prochain, le parti démocratique sénégalais dans le département de Linguère n'est pas du tout au repos. En effet, sous la conduite d'Oumar Ka, Secrétaire général de la fédération départementale Pds de Linguère, des responsables du parti de l'ancien Président Abdoulaye Wade, à travers une tournée, font des visites de proximité dans des localités du Djoloff. L' objectif de ces visites de proximité, selon Oumar Ka par ailleurs membre de la fédération nationale des cadres du parti démocratique sénégalais, au plan national, entre dans le cadre d'une remobilisation pour une meilleure implantation et une meilleure massification du parti libéral dans le département de Linguère.

Ainsi, à l'occasion des visites de proximité, des contacts sont noués avec de grands responsables politiques très connus dans leurs différentes localités, des fonctionnaires et agents, des cadres et intellectuels indépendants identifiés rapporte Oumar Ka.

À en croire, le patron du parti démocratique sénégalais dans le département de Linguère, ces rencontres avec des groupes stratégiques sont un prétexte pour créer la proximité avec ces derniers et leur vendre l’image du secrétaire général national adjoint Karim Wade. Poursuivant, Oumar Ka de préciser que le bureau fédéral se charge alors d’identifier les partenaires stratégiques à la base desquels pour d'abord les démarcher ensuite les convaincre, enfin de les recruter pour un bon maillage dans le département de Linguère et ce avant les législatives du 17 novembre 2024.



Déjà, Oumar Ka et ses camarades se sont rendus dans plusieurs localités notamment Mbacké Baari, Ndogandou, Boulal et Dahra Djoloff. Partout où ils sont passés les populations les ont accueilli en grande pompe nous dit Oumar Ka pour qui Linguère et Dodji sont programmés demain.



Le passage de la délégation du Pds à Ndogandou coïncidait avec la célébration du Gamou. Ici la délégation de la fédération PDS est allée transmettre les mots de fraternité et de cordialité du président Abdoulaye Wade et du frère Karim Wade chose que le khalife a appréciée à sa juste valeur, signale Oumar Ka. Mieux, à en croire le SG de la fédération départementale Pds de Linguère, à l'occasion de leur visite dans le royaume chérifien (Ndogandou), le khalife n'a pas manqué de témoigner sa sympathie envers le président Abdoulaye Wade non sans les rassurer sur la bonne base qu'a le PDS dans cette localité. A rappeler que seuls les libéraux ont conduit dans le Djoloff une délégation lors du Gamou de Ndogandou, nous fait signe Oumar Ka .



À Boulal, les libéraux ont fait cap chez Momar Ndiaye, responsable chargé des anciens de la fédération du PDS de Linguère pour présenter leurs condoléances suite au décès d'un ancien compagnon d' Abdoulaye Wade du nom de Coulibaly Dieng mais aussi rendre visite aux responsables et notables de la commune de Boulal.